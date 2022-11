El defensa de España, Gerard Pique anuncia que se retira del futbol

El central del Barcelona, Gerard Piqué tomó la decisión de dejar el futbol y anunció que su último partido será ante el Almería, este duelo se disputará en el Camp Nou, esta noticia la difundió por medio de un vídeo publicado en sus redes sociales.

“Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culer más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el a mis hijos tal y como mi familia hizo conmigo”, compartió el defensor del Barcelona, Piqué.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

En el emotivo vídeo, el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, Piqué afirmó que no jugará en otro equipo que no sea el Barcelona, “He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo y así será", esto como muestra de amor y agradecimiento al club que lo convirtió en estrella mundial y que lo consagró como uno de los mejores defensas del mundo.

¿Cuál es el palmáres de Gerard Pique?

8 Ligas de España con Barcelona

Una Premier League con el Manchester United

4 Champions League

7 Copas del Rey

3 Supercopas de Europa

6 Supercopas de España

Una Eurocopa de Naciones

Un Mundial en Sudáfrica 2010



