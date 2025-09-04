¡De LOCURA! Boletos para el Clásico Nacional de América vs Chivas superan los 10 mil pesos

América recibe a Chivas en la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. En una edición más del Clásico Nacional, el partido se va a disputar en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes el próximo sábado 13 de septiembre en punto de las 21:15 horas, tiempo de la CDMX.

Te puede interesar: Estrella del América recibe 1 partido de suspensión en lugar de 15 y estará para el Clásico Nacional

¿Cuánto cuestan los boletos de América vs Chivas?

Para el Clásico de México, el cuadro de Coapa ya dio a conocer los precios de los boletos mediante redes sociales, los cuales van desde los $550 hasta los $1,700 pesos mexicanos. A pesar de que las entradas aún no han salido a la venta al público en general, este jueves 4 y viernes 5 de septiembre se encuentra disponible una fase de preventa, misma en la que los seguidores con la Membresía Azulcrema y los compradores del juego ante Pachuca de la Fecha 7 tienen prioridad sobre otros aficionados. Sin embargo, ya hay sitios de reventa en los que se ofrecen boletos que van desde los $1,400 hasta los $11 mil 500 pesos mexicanos.

¡Comenzó la preventa para #ElClásicoDeMéxico! 🦅



J8 ⚔️ América vs Chivas

💳 Preventa Azulcrema: ¡YA ACTIVA!

🎟️ Preventa compradores Pachuca: viernes 5.

🛜 Boletos: https://t.co/MgeKnlrQOa



Asegura tu lugar con el Abono y accede a futuras preventas: https://t.co/Xspjmx7xu5 pic.twitter.com/kwBOBOHHxm — Club América (@ClubAmerica) September 4, 2025

Y es que al ser un partido de alta demanda, las entradas suelen acabarse de forma rápida, más aún cuando hay dos días de preventa exclusiva para un sector de aficionados. Será el sábado 6 de septiembre cuando los boletos se pongan a la venta para el público en general a espera de confirmar la disponibilidad del inmueble para presenciar el juego de América vs Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Para el Clásico Nacional, el cuadro azulcrema encara el partido luego de haber vencido a Pachuca en la Fecha 7 del certamen, resultado con el que mantuvieron el invicto en la presente campaña en la que se ubican en segundo lugar con 17 puntos. Por su parte, el ‘Rebaño Sagrado’ comandado por Gabriel Milito llega al Clásico de México tras perder ante Cruz Azul en su partido pasado, resultado con el que ocupan el puesto 16 de la clasificación con 4 unidades.

Te puede interesar: ¡INCREÍBLE! América APLASTA 9-0 a su rival en plena fecha FIFA