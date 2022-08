VIDEO: Estrella de la Serie A intenta golpear a fan que lo insultó

En Italia tuvo lugar una gran polémica, y es que una de las estrellas de la Serie A se le fue a los golpes a un fan, que en apariencia no dejaba de insultarlo, por lo que las acciones fueron grabadas en video y se hicieron virales.

Dentro del futbol es un tanto ‘común’ que los aficionados le digan cosas a los jugadores del equipo rival, pero cuando se sobrepasa un límite y se torna un poco más personal, ocurren hechos lamentables como este; nunca será justificación para actuar mal.

Domenico Berardi, del Sassuolo, intentó golpear a un fan

A través de redes sociales se hizo viral la polémica acción de Domenico Berardi, estrella del Sassuolo y uno de los mejores jugadores de la Serie A, pues recién estaba saliendo del estadio, intentó golpear a un aficionado que en apariencia lo estaba ofendiendo.

De acuerdo a los reportes, todo tuvo lugar después del enfrentamiento entre el Modena y Sassuolo, duelo correspondiente a la primera ronda de la Coppa Italia, mismo que perdió el equipo de la Serie A y por ende las burlas y comentarios no faltaron.

😡 Domenico Berardi ha sido insultado por un aficionado tras el Modena-Sassuolo y se fue a por él.



📹 @MCriscitiello pic.twitter.com/X4KhoBHX9R — Soy Calcio (@SoyCalcio_) August 8, 2022

A la salida del inmueble, un aficionado en particular le habría gritado de todo a Domenico Berardi, aparentemente cosas como que ‘era muy malo para jugar’, que ‘su equipo no valía nada’, entre otras cosas, hecho que lo hizo explotar.

Como se ve en el video, el jugador del Sassuolo se le va con todo a este aficionado y busca encararlo; gente se pone en su camino y evita que lo golpee, pero Berardi sí soltó algunos manotazos.

Tras esta polémica acción, el jugador del Sassuolo pidió disculpas ya que sabe que no fue ‘profesional de su parte’, por lo que lamenta lo ocurrido.

“Me gustaría pedir perdón por lo que pasó hoy cuando salí del estadio después del partido contra el Modena. Somos profesionales y sobre todo debemos ser ejemplos para los más jóvenes y niños. Hoy a los ojos de todos no he tenido tal comportamiento”, dijo Berardi.