VIDEO: El escandaloso penal que no le marcaron a Cristiano Ronaldo

Al-Nassr se midió a Shabab Al-Ahli en la ronda clasificatoria de la AFC Champions League y el equipo donde milita Cristiano Ronaldo terminó con la victoria por 4-2; sin embargo, se presentó una insólita situación durante el encuentro: el delantero portugués de 38 años de edad protagonizó una jugada que, para sorpresa de los presentes, no fue marcado como penal a favor del conjunto de Arabia Saudita.

El futbolista, cinco veces campeón de la UEFA Champions League, remató de tijera un centro a segundo palo que fue desviado por un jugador de Shabab Al-Ahli con la mano; lo que generó los reclamos con el árbitro central del encuentro y, ante la serie de repeticiones, donde se comprobó el contacto, el partido continúo sin la señalización de la pena máxima.

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VIDEO: El estrepitoso penal que no le marcaron a Cristiano Ronaldo

Con el triunfo, el conjunto donde milita Cristiano Ronaldo clasificó a la AFC Champions League luego de tres temporadas de ausencia. Al-Nassr se medirá al resto de equipos del continente en busca de su primer título en el certamen; anteriormente, tan solo habrían llegado a la final en la campaña 2025; sin embargo, cayeron ante Ilhwa Chunma, equipo surcoreano, en un duelo que se definió en la prórroga.

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