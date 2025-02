VIDEO: El EXIGENTE entrenamiento de Sergio Ramos para estar a punto con Rayados de Monterrey

Los Rayados de Monterrey encendieron el mercado de fichajes invernal de la liga MX con la llegada de Sergio Ramos, ex capitán del Real Madrid y de la selección española, a la Sultana del Norte. Desde su presentación , la afición del equipo regio no puede esperar la hora en la que se confirme el debut oficial del campeón del mundo y de Champions League, quien ya ha mencionado que aún no se siente listo para saltar a la cancha con sus compañeros.

La extenuante rutina de Sergio Ramos para debutar con Rayados

Mientras tanto, el español se mantiene a la espera de que el equipo de Martín Demichelis lo convoque a su primer partido oficial con los Rayados, el jugador no deja de lado la preparación física necesaria para que, cuando sea necesario, entre al campo y mantenga el increíble nivel por el que se convirtió en uno de los pilares de la defensiva merengue en una de las épocas de gloria más reciente que ha tenido el club; en redes sociales, el ibérico mostró un poco de la rutina que realiza para mantenerse en el punto más alto de su nivel físico a sus 38 años.

Lo de Sergio Ramos es impresionante, mejor físico que muchos de la LigaMx 🇪🇸 pic.twitter.com/8EiMlvrTmi — Monterrey es Pasión (@mtyespasion) February 19, 2025

¿Cuándo debuta Sergio Ramos en la Liga BBVA MX con Rayados de Monterrey?

Los aficionados de la ‘Pandilla’ esperan que el debut de Ramos sea lo más pronto posible. Las especulaciones de diversos medios indican que el jugador español podría estar haciendo su debut en la jornada 8 de la Liga BBVA MX, cuando el equipo regio se cruce con el Atlético de San Luis, dicho equipo debería de ser un dulce recuerdo para el español por sus colores y su nombre, recordando uno de los goles más importantes que ha hecho Sergio Ramos en su carrera: el gol en la final de Champions en 2016 frente a los rojiblancos del Atlético de Madrid.

