La entrada criminal de Dani Alves que no sancionaron con roja

La Jornada 15 de la Liga BBVA MX nos regaló partidos emocionantes, pero de igual forma algunas acciones polémicas, pues no sólo vimos el ‘gol fantasma’ en el Clásico Nacional, sino que, Dani Alves, en el Pumas vs Cruz Azul, hizo una entrada criminal que no fue sancionada con tarjeta roja.

Los Pumas están al borde de la eliminación luego de caer ante Cruz Azul por 1-2, en las inmediaciones del Estadio Azteca, pues están en el fondo de la tabla general, por lo que si no ganan sus últimos duelos, el torneo se irá por la borda.

La brutal entrada de Dani Alves ante Erik Lira

Durante el partido entre Pumas y Cruz Azul del domingo 18 de septiembre, Dani Alves cometió una entrada que en casi cualquier encuentro pudo ser sancionado con tarjeta roja, sin embargo a Fernando Guerrero no le pareció así.

Al minuto 70 del encuentro, Pumas ya se encontraba perdiendo por 1-2, por lo que estaban apurados en busca de conseguir mínimo el empate, pero la realidad es que la desesperación le ganó al brasileño, pues le metió una plancha a Erik Lira.

Estaban peleando por el balón y Dani Alves entró con la pierna estirada, por lo que cuando el esférico se fue por un costado, le pegó de lleno a Erik Lira, dejándolo tirado en el pasto pero no hubo tarjeta roja por parte de Fernando Guerrero.

¿La Liga MX protege a Dani Alves?



¿La Liga MX protege a Dani Alves?

La afición en redes sociales comentó que ‘le tembló la mano al Cantante’, pues a cualquier otro jugador, quizá, sí le hubieran mostrado la roja, pero al tratarse de Dani Alves, era probable que ‘lo estuvieran protegiendo’.

Pumas de momento se ubica en la posición 16 del torneo con sólo 14 unidades y está a 4 puntos de la zona de Repechaje, por lo que un empate o derrota podría ser letal, pero ingresar a la Fase Final ya no depende de ellos.