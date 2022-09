VIDEO: Fan pide a Chicharito ir a Qatar 2022 y que ‘no nos deje morir’

La controversia entre Chicharito Hernández y su ausencia de la Selección Mexicana sigue creciendo, pues ahora que está atravesando un momento goleador con el LA Galaxy, la afición lo pide en el equipo, pues creen que si no va ‘nos estaría dejando morir solos’.

De momento no se sabe “la verdadera razón” del por qué no llaman a Chicharito Hernández, pues el Tata Martino ha comentado un sinfín de veces que ‘ha optado por otros delanteros’, pero la afición cree que hay algo más que no nos están diciendo.

Fan le pide a Chicharito que asista a Qatar 2022

Durante el partido entre el LA Galaxy y San José Earthquakes, Chicharito se encontraba en la banca del equipo, donde los aficionados comenzaron a gritarle, pero ahora no querían una foto o un autógrafo, sino que era una petición más especial.

Un aficionado compartió a través de TikTok el momento en que le pide a CH14 que vaya con la Selección Mexicana al Mundial de Qatar 2022, pues parece que lo considera una pieza muy importante, pero la respuesta del jugador azteca fue un tanto desalentadora.

“Chicharito vamos a Qatar… no nos dejes morir solos”, dijo el fan desde la grada, a lo que el mexicano le contestó: “No depende de mí, carnal”.

En este contexto Chicharito Hernández seguiría esperando poder aparecer cuando menos en la prelista de Qatar 2022, recordando que hace unos años apareció en una para la Copa Oro, aunque al final el técnico lo terminó cortando y no disputó el torneo.

La Selección Mexicana jugará ante Colombia este martes 27 de septiembre en su último partido de la Fecha FIFA de septiembre, para después dar paso a sus cruces ante Irak y Suecia, y luego debutar en Qatar 2022 frente al combinado de Polonia, el 22 de noviembre.