VIDEO: ¡EMOTIVO! Raúl Jiménez dedicó su festejo de gol a Diogo Jota

Este domingo 6 de julio dle 2025, Raúl Jiménez anotó gol en la final de la Copa Oro 2025 entre México vs Estados Unidos. La anotación de Raúl llegó al minuto 26, Marcel mandó un gran pase filtrado para Jiménez que termina haciendo una gran jugada, remató de primera intención y manda el balón al fondo de las redes.

En su festejo de la anotación, Raúl celebró como Diogo Jota, el delantero se sentó en el terreno de juego como si jugara videojuegos y con una playera de la Selección Mexicana que tenía el número 20 y el nombre de Diogo.

Raúl Jiménez celebrated his goal with a Mexico shirt for his former Wolves teammate Diogo Jota 🧡

(via @FOXSoccer ) pic.twitter.com/8072TOKqwC

— B/R Football (@brfootball) July 6, 2025