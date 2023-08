VIDEO: El doblete de Lionel Messi contra FC Dallas | Leagues Cup

Este domingo 6 de agosto de 2023 iniciaron los Octavos de Final de la Leagues Cup 2023 con el partido de FC Dallas vs Inter Miami en el Estadio Toyota ubicado en Frisco, Texas.

Con los refuerzos que ha tenido el Inter Miami, ha empezado a ser tomado en cuenta como un equipo candidato a ganar la Leagues Cup. Con la llegada de Messi, el equipo ha mostrado una gran mejoría en su estilo de juego y ha empezado a conseguir victorias importantes llegando hasta los Octavos de Final de la Leagues Cup totalmente invictos.

Te puede interesar: Cobertura EN VIVO FC Dallas 0-1 Inter Miami | Leagues Cup

El argentino, desde su debut, ha logrado marcar cinco goles en tan solo tres partidos. Registrando dos encuentros seguidos marcando doblete.

Para los Octavos de Final, Messi salió con la misma intensidad y tan solo en los primeros seis minutos del primer encuentro, logró abrir el marcador con un gran disparo desde afuera del área tras una excelente asistencia de Jordi Alba.

6' - Jordi ➡️ Messi to put us on the board early in the match 👏👏#DALvMIA | 0-1 | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/HfGJcUvxE9

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023