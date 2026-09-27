¡VÍDEO! Gol olímpico en partido de GIGANTE sudamericano

Espectacular tanto de Gastón Lodico del Racing Club de Avellaneda para abrir el marcador ante Boca Juniors en los cuartos de final de la Copa Argentina. El mediocampista cobró un córner en la primera parte desde el sector derecho y mandó el esférico al fondo de las redes con un gran cobro de balón parado que dejó sin posibilidades al arquero Leonardo Brey.

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Corría el minuto 18 cuando Lodico acomodó el balón en la esquina y meditó la posibilidad de cobrar muy cerrado en busca de abrir el marcador ante el cuadro bostero. Con muy buena potencia y soberbia colocación, el volante de Racing puso el primero del partido y posiblemente uno de sus mejores tantos como futbolista profesional.

Racing’s Gastón Lodico really hit an Olímpico against Boca 🤯



(via @TyCSportsPlay)pic.twitter.com/DfSauLxg6i — B/R Football (@brfootball) September 27, 2026

Un ex jugador de la Liga MX fue el héroe de Boca Juniors

Al tanto de Lodico se le sumó el gol de Adrián 'Maravilla' Martínez y parecía que el equipo de Avellaneda se quedaba con el triunfo y el pase a las semifinales del certamen coopero. Sin embargo, apareció Enner Valencia; recién llegado a Boca Juniors procedente de los Tuzos del Pachuca para firmar un triplete en la parte complementaria.

En menos de 25 minutos el ariete ecuatoriano consiguió tres goles y de manera increíble dejó en la lona a Racing para firmar su primera gran noche como delantero de Boca Juniors. Cabe recordar que, Valencia llegó como agente libre al equipo argentino tras no ser renovado por la directiva hidalguense.