VIDEO: ¡GOLAZO de chilena de Guillermo Ochoa en el entrenamiento!
En el entrenamiento de la Selección Mexicana el arquero del América Guillermo Ochoa anota un golazo que ya lo quisiera firmar el propio Cristiano Ronaldo
El arquero de la Selección Mexicana y del equipo América Guillermo Ochoa realizó un golazo en el entrenamiento anotando con una chilena que ya lo hubiera querido firmar el propio Cristiano Ronaldo o Neymar.
Memo, dentro del área, tomó el balón, se lo acomodó y remató de chilena para vencer a Orbelín Pineda que se encontraba de portero en el último entrenamiento de los mexicanos para el encuentro que sostendrán ante la selección de Perú este sábado y que podrás ver en VIVO por Azteca 7, nuestro sitio y por la APP de Azteca Deportes a partir de las 19:45 horas tiempo del centro de México.
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De acuerdo con información de nuestro insider, David Medrano, el 'Tata' Martino saltaría a la cancha con formación de 4-3-3 y este sería el posible 11 titular de México contra Perú.
Cerramos el día con este golazo de chilena por parte de Guillermo Ochoa 🇲🇽 en el entrenamiento previo del juego ante Perú 🇵🇪— Julio Rodríguez (@julioordz10) September 24, 2022
Orbelín Pineda estaba como arquero.🧤
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En la portería Guillermo Ochoa; la defensa, por las bandas Kevin Álvarez y Jesús Gallardo, la pareja de centrales estaría conformada por César Montes y Héctor Moreno; en el medio campo, en la contención Edson Álvarez y a su lado Charlie Rodríguez, y Luis Chávez.
Adelante es donde hay dudas, podría salir Roberto Alvarado o Alexis Vega; junto Henry Martín y el Chucky Lozano, para conformar el 11 de México contra Perú.