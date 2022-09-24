VIDEO: ¡GOLAZO de chilena de Guillermo Ochoa en el entrenamiento!

El arquero de la Selección Mexicana y del equipo América Guillermo Ochoa realizó un golazo en el entrenamiento anotando con una chilena que ya lo hubiera querido firmar el propio Cristiano Ronaldo o Neymar.

Memo, dentro del área, tomó el balón, se lo acomodó y remató de chilena para vencer a Orbelín Pineda que se encontraba de portero en el último entrenamiento de los mexicanos para el encuentro que sostendrán ante la selección de Perú este sábado y que podrás ver en VIVO por Azteca 7, nuestro sitio y por la APP de Azteca Deportes a partir de las 19:45 horas tiempo del centro de México.

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De acuerdo con información de nuestro insider, David Medrano, el 'Tata' Martino saltaría a la cancha con formación de 4-3-3 y este sería el posible 11 titular de México contra Perú.

Cerramos el día con este golazo de chilena por parte de Guillermo Ochoa 🇲🇽 en el entrenamiento previo del juego ante Perú 🇵🇪



Orbelín Pineda estaba como arquero.🧤



pic.twitter.com/wKEAICuU4w — Julio Rodríguez (@julioordz10) September 24, 2022

En la portería Guillermo Ochoa; la defensa, por las bandas Kevin Álvarez y Jesús Gallardo, la pareja de centrales estaría conformada por César Montes y Héctor Moreno; en el medio campo, en la contención Edson Álvarez y a su lado Charlie Rodríguez, y Luis Chávez.

Adelante es donde hay dudas, podría salir Roberto Alvarado o Alexis Vega; junto Henry Martín y el Chucky Lozano, para conformar el 11 de México contra Perú.

