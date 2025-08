VIDEO: El GOLAZO de chilena de Paulinho vs CF Montréal

Este viernes 1 de agosto del 2025, el conjunto del Toluca se enfrentó vs CF Montréal en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2025. El partido fue en el Red Bull Arena, Nueva Jersey. El encuentro tuvo grandes emocione y en el primer tiempo, Paulinho terminó marcando un GOLAZO de Chilena

VIDEO: El GOLAZO de chilena de Paulinho vs Montréal

El GOLAZO de Paulinho llegó al minuto 25 del primer tiempo del encuentro. La jugada comenzó por la banda, un centro desviado de Helinho que terminó permitiendo que el portugués se acomodara para rematar de chilena.

Paulinho sacó un potente disparo de izquierda que terminó entrando colocado al ángulo imposible para el guardameta. Con el gol, Toluca logró darle la vuelta la marcador luego de iniciar perdiendo el partido.

⚽️ ¡QUÉ GOLAZO! Con una diablura Paulinho pone arriba en el marcador a @TolucaFC 👹

Todos de pie, aplausos for this golazo in #LeaguesCup2025 ! 👏

👹 @TolucaFC 2⃣-1⃣ @cfmontreal 💙

📺 https://t.co/0ncHsWi2RQ pic.twitter.com/Yr4UR5HGMJ

— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 2, 2025