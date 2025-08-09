Vídeo: GOLAZO de tiro libre de Raúl Jiménez con el Fulham

Lo de Raúl Alonso Jiménez y los tiros libres empieza a ser un romance espectacular. El ariete mexicano del Fulham se mandó una ‘joya’ en el duelo de preparación entre su club y el Eintracht Frankfurt con vista al inicio de la temporada del balompié europeo. El canterano del América abrió el marcador y su tanto fue suficiente para que los de Craven Cottage se llevaran la victoria.

De pierna derecha y con una distancia considerable, el goleador de la Selección Mexicana puso el balón en el ángulo imposible para el guardameta del club alemán. Celebración discreta con sus compañeros pero de mucha confianza para el mexicano que busca ser una vez más pilar del Fulham en Premier League.

El Mundial 2026 en puerta

No es secreto que Jiménez este reencontrando sensaciones en el campo de juego y por ello, sea puesto como una de las ‘esperanzas’ de México para la justa mundialista del próximo año. El ex futbolista de clubes como Benfica y Wolverhampton sabe que si esta bien, el cuadro de mexicano fluirá al ataque y prueba de ello es lo conseguido en la más reciente Copa Oro o en la Concacaf Nations League (torneos en los que se consiguió el campeonato).

Con la buena sensación del triunfo, Marco Da Silva y sus pupilos cerraron su pretemporada y será el sábado 16 cuando visiten la cancha del Brighton Hove & Albion en lo que será su debut de la temporada 2025-2026 de la Premier League. Para la fecha dos del campeonato, abrirán las puertas de su casa para recibir a un reforzado Manchester United que busca recuperar sensaciones y meterse entre los mejores del torneo.

