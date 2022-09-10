VIDEO: Golazo de cracks entre Messi y Neymar con PSG

París, Francia. La conexión entre el brasileño Neymar y el argentino Lionel Messi forma parte del repertorio habitual del Paris Saint-Germain (PSG) y se hizo gala de ella una vez más, a la media hora del encuentro, para abrir el marcador.

Resumen: Juárez 0-1 Rayados | Jornada 14 | Liga BBVA MX

Un gran centro de Messi desde la línea de tres cuartos al área estuvo acompañado de un gran control de Neymar, que, sin dejar caer el balón, disparó cruzado y lo llevó a la red. Para darle el triunfo a su equipo ante el Brest en la Ligue 1.

Aunque el triunfo del PSG no fue algo sencillo, Gianluigi Donnarumma evitó un nuevo susto en la liga francesa al equipo parisino al detener un penalti al argelino Islam Slimani en el tramo final del partido.

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PSG acumula dieciséis partidos sin perder en la Ligue 1 el campeón francés, el mejor registro en la liga francesa. Aunque superó el compromiso el equipo de Christophe Galtier por inercia, sin la contundencia de otras veces, cuando está más exigido, ante un adversario frágil, candidato claro al descenso.

El dominio en el juego viene de serie en los encuentros del Paris Saint Germain, que puso cerco a la meta de Marco Bizot consciente de que el gol llegaría antes o después.

El jefe del PSG la tortuga egoísta Mbappe debe estar llorando, al ver la asistencia Magistral que Messi le dió a Neymar para el Gol de la Victoria..pic.twitter.com/kkMryYea4I — AnaDeportes (@Ana_deportes) September 10, 2022

Neymar anota su octavo gol en la Ligue 1

El octavo gol de Neymar, que aventaja en uno ya a Kylian Mbappé, alivió al equipo local, que pudo ampliar la renta al borde del descanso. Fue Messi el que tuvo el gol, pero Bizot lo evitó.

Estuvo activo el argentino. También al inicio de la segunda mitad. Buscó marcar en un pase de Mbappé, pero salió fuera el intento. Después fue el francés, a la hora de partido, el que hizo de las suyas. Tardó en aparecer el astro galo, que se libró de su marcador y tiró. Sin puntería.

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Llegó la acción clave en una de las escasas apariciones ofensivas del conjunto del armenio Michel Der Zakarian. Presnel Kimpembe empujó a Noah Fadiga dentro del área y el árbitro indicó penalti. El argelino Islam Slimani, pudo marcar pero entonces apareció Donnarumma para sacar una mano y evitar el gol.

Respiró el PSG, que afrontó el resto del choque sin Neymar ni Mbappé, sustituidos.

