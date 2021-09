VIDEO: El golazo de Rafa Márquez con el que el Monaco lo recuerda

La carrera de Rafa Márquez estuvo llena de éxitos. El defensa mexicano puede presumir de haber jugado en una de las etapas más gloriosas del Barcelona, al igual que en el Monaco y también, de haber destacado en el Hellas Verona de la Serie A.

Fue precisamente el Monaco el club que le dio la oportunidad de debutar en Europa. Luego de la Copa América de 1999, ficharon a un joven Rafa Márquez que pronto destacaría en el equipo del ‘Principado’ y desde ahí, su carrera no tendría freno.

En total fueron cuatro temporadas las que Rafa Márquez defendió la camiseta del Monaco. En ese lapso consiguió ganar tres títulos: la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia, dejando al club para fichar con el Barcelona.

No sólo por ser el primer club europeo en el que jugó, sino por el carisma que caracterizaba a Rafita Márquez, el Monaco lo recuerda con mucho cariño. En total fueron 110 partidos en los que consiguió 5 goles, siendo defensa central.

El golazo de Rafa Márquez con el Monaco

A través de sus redes sociales, el Monaco recordó a Rafa Márquez pero lo hizo de una manera única. El club subió un golazo del mexicano. El cuarto que consiguiera en su paso por el club del Principado y que fuera a centro de Marcelo Gallardo, actual entrenador de River Plate.

Ese gol sucedió en el ya lejano 21 de octubre del 2000, cuando el Monaco se ponía en ventaja frente al Auxerre en un partido de la Ligue 1. Al final ese encuentro terminaría empatado a un gol.

La respuesta de Rafa Márquez no se hizo esperar. El exfutbolista mexicano respondió con un “Y más de una vez”, en referencia a los goles que logró con la camiseta del Monaco. No cabe duda que la historia del ‘4' será recordada no sólo en México, sino en todo el mundo.

