[Video] El grito que la afición le dedicó a Alexis Vega y no se vio en TV en el partido vs. Serbia

La Selección Nacional de México se impuso contra su par de Serbia con highlights espectaculares y una goleada de 5-1. Muchos futbolistas mostraron un nivel realmente alto y los aficionados ya comienzan a ilusionarse de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En ese marco desde el estadio Nemesio Diez le dedicaron muy lindas palabras a Alexis Vega en una secuencia que no se vio en la TV.

Además de que Alexis Vega fue homenajeado por Toluca en el partido de México, desde la afición también le dijeron cosas muy lindas al extremo izquierdo del equipo que viene de ganar la Concacaf Champions Cup 2026. Pues desde las gradas se entonaron cantos que apoyaban al futbolista de 28 años que arrancó desde el banquillo el encuentro contra los serbios.

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Así la afición de México apoyó a Alexis Vega

Tal como demuestra el video publicado por las redes sociales oficiales de Deportivo Toluca FC y que no se vio con tanta precisión en la TV, hubo cantos en apoyo para el extremo izquierdo mexicano. “Olé, olé, olé, olé, Vega, Vega”, resonó en prácticamente toda la Bombonera.

Es evidente que había muchos fanáticos de los Diablos Rojos que querían apoyar a uno de esos dos jugadores convocados y lo hicieron de esta manera.

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Alexis Vega también recibió un premio en el partido de México

Además de los cantos que apoyaban al delantero durante el encuentro, sobre todo desde que se dio su ingreso (había comenzado como suplente), Toluca le dio un premio a Alexis Vega. Muchos no se lo esperaban pero otros creen que eligieron este momento porque era ideal para un homenaje.

Resulta que Toluca le entregó a Vega y a Jesús Gallardo, los dos convocados con México, su respectivas medallas y premios por la obtención de la Concacaf Champions Cup. Si bien no pudieron estar en la recta final de la Concachampions por la citación mundialista, recibieron su respectiva medalla de campeones.