Alexis Vega recibió este premio antes de su partido con México y generó orgullo en Toluca

Así como muchos históricos llevaron el número 10 que hoy porta Alexis Vega, el delantero de la Selección Nacional de México fue homenajeado en el partido entre la escuadra azteca y su par de Serbia. Tanto Alexis como Jesús Gallardo recibieron un premio que generó orgullo en Deportivo Toluca FC y sus aficionados. Sí, les reconocieron su importancia.

Resulta que tras la victoria de México contra Serbia, Alexis Vega y su compañero Jesús Gallardo tenían una sorpresa esperándolos en el vestidor. Pues ambos recibieron sus medallas y regalos por el campeonato obtenido en la Concacaf Champions Cup con el Toluca. Claro, ellos no pudieron estar en los últimos partidos por estar concentrados con la Selección.

|Azteca Deportes y ChatGPT

Toluca homenajeó a sus campeones que están con la Selección Nacional de México

“CREEMOS en ustedes y en @miseleccionmx”, “Ahora nos toca CREER en la Selección Nacional”, fueron los textos que acompañan los dos videos publicados por el Toluca en sus cuentas redes sociales. La institución escarlata les llevó sus premios por el torneo obtenido en la Concachampions mientras ellos estaban concentrados con la selección de Javier Aguirre.

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Toluca le dio el premio a Alexis Vega y Jesús Gallardo en el lugar ideal

No por nada Toluca esperó hasta este partido para homenajear a sus campeones convocados a la Selección Nacional. Claro, es que México se enfrentó con Serbia en el Estadio Nemesio Diez. “La Bombonera” es la casa de los “Diablos Rojos” y por eso la directiva escarlata decidió esperar hasta este encuentro para otorgarle sus medallas.

Así jugaron Alexis Vega y Jesús Gallardo en México vs. Serbia

Alexis Vega (puntuación 6.9)

1 tiro al palo

1 falta recibida

2 pases claves

93% de pases precisos

1 recuperación

1/1 duelo ganado

3 carreras progresivas

18 toques

Jesús Gallardo (puntuación 6,4)

2 contribuciones defensivas

2 recuperaciones

2 duelos (1 ganado)

1 falta

1 error que lleva a gol rival

3 centros (2 acertados)

90% de pases precisos

2/2 pases largos

60 toques.