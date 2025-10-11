El mensaje directo de Julián Quiñones al Vasco Aguirre: El momento se gana día a día

En vísperas de los duelos amistosos ante Colombia y Ecuador, el delantero de la Selección Mexicana , Julián Quiñones, habló con sinceridad sobre su presente en el conjunto Azteca, su compromiso con el equipo y la necesidad de seguir ganándose un lugar rumbo al Mundial 2026.

“El momento se gana día a día, trabajo con trabajo, entrenamiento con entrenamiento”, expresó el atacante del Al-Qadisiyah, quien ha sido convocado por Javier Aguirre pero aún busca consolidarse como titular. “También con nuestros clubes estamos haciendo un gran trabajo cada uno de nosotros y ahora toca plantearlo en Selección, eso va a ser muy importante de cara al Mundial”, agregó.

Julián Quiñones está agradecido con México

Quiñones, nacido en Colombia pero naturalizado mexicano, se mostró agradecido por la oportunidad de representar a México. “Siempre vivo el día a día, estoy feliz por la vida que estoy llevando, por el momento que estoy dando, por estar en la Selección. Siempre voy a estar agradecido y feliz. El momento se da paso a paso y esperemos que cuando llegue, tomarlo”, afirmó con emoción.

También te puede interesar:



Sin embargo, también reconoció que necesita más minutos en la cancha para demostrar su potencial. “Me faltan minutos, unos partidos buenos, unos malos, pero eso no quita las condiciones que yo tengo. A veces me hace falta confianza, entonces hay que seguir trabajando para ganarse la confianza y entrar al campo”, señaló.

Julián Quiñones habla sobre Colombia y Ecuador

Sobre los próximos rivales, Julián Quiñones no escatimó elogios: “Tienen grandes jugadores, una selección muy buena. Nosotros también tenemos grandes jugadores. Va a ser un partido muy disputado, con grandes sensaciones donde vamos a disfrutarlo al máximo, con seriedad y compromiso porque esto es solo una preparación de cara al Mundial”.

México enfrentará a Colombia este sábado 11 de octubre en Dallas, y a Ecuador el martes 14 en Guadalajara, como parte de su gira de preparación. Ambos encuentros serán clave para definir el grupo base que el Vasco llevará al próximo Mundial 2026.

Con humildad, trabajo y hambre de gloria, Julián Quiñones sigue construyendo su camino en la Selección Mexicana. El talento lo tiene, ahora busca el respaldo y los minutos para brillar para ser uno de los elegidos para la Copa del Mundo.

