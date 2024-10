VIDEO: Revive el hat trick de Lionel Messi al New England Revolution con el que rompió otro récord

Este sábado 19 de octubre del 2024, el conjunto del Inter Miami se enfrentó al New England Revolution en la última fecha del torneo regular de la MLS. Lionel Messi terminó sorprendiendo pues luego de marcar un hat trick con la Selección de Argentina y con poco más de 30 minutos en el terreno de juego, le fue suficiente para poder marcar un hat trick con el Inter.

VIDEO: Así fue el hat trick de Lionel Messi

Messi entró de cambio al minuto 57 del segundo tiempo y desde su entrada el equipo mejoró para poder darle vuelta al marcador. Su primer gol llegó al minuto 78, con una gran jugada con Suárez, el 10 sacó un potente disparo cruzado desde afuera del área.

LIONEL ANDRES MESSI 🚨 Luis Suarez and Lionel Messi link-up for his 18th goal! pic.twitter.com/GtBlq6a6oQ — Major League Soccer (@MLS) October 19, 2024

El segundo gol llegó al minuto 81 con un gran movimiento de Lionel para quedar mano mano al portero tras un gran pase de Jordi Alba. El argentino definió por debajo de las piernas.



THAT’S A MESSI BRACE! Two goals in three minutes to lock-up the MLS single-season points record for @InterMiamiCF . pic.twitter.com/xISRv1VyFx — Major League Soccer (@MLS) October 19, 2024

El Hat Trick llegó al minuto 88 con una espectacular jugada colectiva en la que Suárez mandó el centro a Messi de tijera y Lionel llegó totalmente solo para mandar el balón al fondo de las redes.

🚨 MESSI HAT TRICK OFF THE VOLLEY 🚨 INSANE PASS AND VOLLEY FROM LUIS SUAREZ TO BAG MESSI’S FIRST MLS HAT TRICK. pic.twitter.com/1NQndS3gOs — Major League Soccer (@MLS) October 20, 2024

El nuevo récord de Messi con el Inter Miami

Con sus tres goles, Lionel Messi se convirtió en el máximo anotador de la historia del Inter Miami superando a Campana. El argentino llegó a 33 goles anotados.

