Video: Jugador del Barcelona explota y se encara con un adolescente

Este lunes primero de abril del 2024, se volvió viral un video de un jugador del Barcelona que terminó explotando, bajo de su camioneta y se encaró por insultos hacia su persona. Pero la razón por la cual terminó compartiendose en todos lados fue porque los gritos fueron hechos por un adolescente, persona con la que se terminó encarando el futbolista.

El jugador que terminó explotando fue el defensor central Íñigo Martínez. El conflicto se dio luego de que el jugador culé saliera de su entrenamiento. Íñigo se bajó de su camioneta, se terminó acercando al adolescente para encararlo y decirle que es la última vez que le dice tonto. Luego de dejárselo claro, terminó regresando a su camioneta para seguir con su camino.

En su plática que tuvo el defensor con el adolescente, se le vio bastante molesto y por momentos terminó subiendo su tono de voz. Por otra parte, no se alcanza a escuchar lo que el joven le intenta explicar a Martínez.

“Escuchame, la última vez que me llamas tonto, la última que me llamas tonto, ¿Has oido? La última. La última que me insultas, la última, tu amigo lo mismo. No no la última vez ¿lo has oído o no? La última eh, la última. No andes de chulo. La última vez que me insultas”.

Por el momento, el conjunto del Barcelona no ha decidido publicar nada al respecto pero el club estaría analizando el problema y podría ponerle una sanción al jugador al terminar actuando de esa forma.

Por último, diferentes páginas de aficionados del Barcelona, han detallado que el joven es aficionado del Real Madrid y que no sería la primera ocasión en la que “provoca” a los jugadores y seguidores del equipo culé.

