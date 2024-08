¡UN GENIO! Liga BBVA MX presume a Nahuel Guzmán en la Leagues Cup

Nahuel Guzmán regresó a las canchas: el portero argentino de 38 años de edad se mantiene como titular con Tigres en la Leagues Cup 2024; ahora en el segundo partido, ante Inter Miami, ya que aún mantiene la sanción dentro del futbol mexicano desde el semestre. En el duelo ante el conjunto de la MLS, el apodado ‘Patón’ se lució con una jugada de fantasía, misma que fue aplaudida por la Liga BBVA MX.

El portero de Los Felinos controló el balón con el pecho y luego con la cabeza para recibir el aplauso de la grada en el Estado NRG, sede para el Tigres vs Inter Miami. Nahuel Guzmán mantuvo en cero el arco hasta el gol de Leonardo Campana, quien desde los once pasos anotó el tanto para el conjunto de la MLS desde los once pasos.

La Liga BBVA MX destaca la ‘magia’ de Nahuel Guzmán

En la Leagues Cup 2024, Nahuel Guzmán regresó a las canchas luego de la sanción impuesta por la Liga BBVA MX sobre el final del pasado semestre: el portero argentino fue castigado con 11 partidos dentro de la primera división del futbol mexicano. Veljko Paunović, entrenador de Tigres, lo alineó contra Puebla y ahora contra Inter Miami en la Leagues Cup 2024; además, en caso de avanzar de ronda, el portero argentino podría mantenerse en la titularidad.

Ante Inter Miami, Tigres se jugó el liderato del grupo en la Leagues Cup 2024 de cara a los dieciseisavos de final. En la edición anterior, el conjunto de la Sultana del Norte acabó su participación en la ronda de octavos de final luego de caer ante Rayados con un penal de último minuto anotado por Sergio Canales.

