Ring Royale: este es el peso que tuvieron que subir o bajar Marcela Mistral y Karely Ruiz para poder pelear

Con las batallas confirmadas para este Ring Royale 2026, la cuenta regresiva ha comenzado y la Arena Monterrey será testigo de uno de los combates más esperados por los amantes del boxeo y las celebridades e influencers. Quizás el choque entre Marcela Mistral ante Karely Ruiz es el de más ‘lore’ del evento. Hasta tuvieron que cambiar su peso para pelear.

Este 15 de marzo de 2026 ambas famosas se enfrentan en el Ring Royale, evento que se transmitirá en directo y gratis para todos en México. Las dos mujeres que integran uno de los platos fuertes de la jornada arrastran una rivalidad desde 2018, pero su mayor desafío hasta ahora ha estado en la báscula de pesaje.

|Instagram @ringroyalefights

Así tuvieron que cambiar su peso Marcela Mistral y Karely Ruiz para el Ring Royale

Para subir al cuadrilátero bajo un marco de competencia justa, ambas creadoras de contenido tuvieron que someterse a regímenes estrictos para dar el peso pactado. En el reto de la báscula, ambas tenían un pesaje muy distinto, por lo que se fijó el límite en 57 kilogramos. Una debió bajar 6 kg y la otra subir 3kg.

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¿Cuánto peso perdió Marcela Mistral para el Ring Royale 2026?

Marcela Mistral inició este proceso con un peso aproximado de 63 kilogramos, lo que significó que la conductora y cantante regiomontana tuvo que realizar un "corte" de peso considerable. Aunque el objetivo era de 57kg, la “Musa” contó que perdió casi 10 kilos de masa corporal.

“Me prepararon como una profesional y me pusieron una friega”, expresó en sus redes sociales. La famosa de 37 años aseguró que este notable cambio en su definición muscular lo logró gracias a estar bajo la tutela de la ex campeona mundial Mariana "Barby" Juárez.

¿Cuánto peso debió subir Karely Ruíz para el Ring Royale 2026?

En la previa, Karely Ruiz se mantenía cerca de los 54 kilogramos. Para equilibrar la contienda, el equipo de promotores fijó el límite en los 57 kilogramos. La influencer y modelo de OF llega con la ventaja de la juventud (24 años) y una ligera experiencia previa en los guantes, siendo esta su segunda pelea formal.

Al medir 1.65 metros —estatura que comparte con Mistral—, Ruiz ha tenido que realizar un ajuste menor para subir a los 57 kilogramos, enfocándose más en la potencia que en la reducción de grasa. Ligada al mundo fitness, parece ser la favorita.