VIDEO: reviven esta icónica narración de Christian Martinoli en el Corea del Sur vs México de Rusia 2018

México y Corea del Sur vuelven a encontrarse en una Copa Mundial de la FIFA™ y la previa del partido trajo de regreso uno de los recuerdos más emotivos para la afición mexicana: la narración de Christian Martinoli en el gol de Javier “Chicharito” Hernández durante Rusia 2018.

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En redes sociales comenzó a circular nuevamente el video de aquel tanto en el Rostov Arena, donde la Selección Mexicana venció 2-1 a Corea del Sur en la segunda jornada de la Fase de Grupos. El clip se volvió tendencia entre aficionados que recordaron una de las últimas grandes noches mundialistas del máximo goleador histórico del combinado azteca.

El mensaje que acompañó la publicación hizo referencia directa a la ausencia de Chicharito en esta nueva cita mundialista: “Mañana habrá otro México vs Corea del Sur en un Mundial, pero tú no estarás. Se te extraña Chicharito”.

Mañana habrá otro México vs Corea del Sur en un Mundial, pero tu no estarás🥹



SE TE EXTRAÑA CHICHARITO 🥹🇲🇽❤️ pic.twitter.com/PnYeaRaBLS — Lu12 (World Cup Versión) (@Lu12_2005) June 18, 2026

Cómo fue el gol de Chicharito ante Corea del Sur en Rusia 2018

El momento ocurrió al minuto 66. México recuperó la pelota y armó un contragolpe que terminó con asistencia de Hirving “Chucky” Lozano para Chicharito. El delantero controló dentro del área, recortó a un defensor y definió para poner el 2-0 parcial.

La anotación desató una de las narraciones más recordadas de Christian Martinoli en transmisiones mundialistas de México. El gol no solo encaminó el triunfo del equipo dirigido entonces por Juan Carlos Osorio, también representó un momento especial en la carrera de Hernández.

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Con ese tanto, Chicharito llegó a 50 goles con la Selección Mexicana y además igualó a Luis Hernández como máximo goleador mexicano en Copas del Mundo, con cuatro anotaciones. También marcó por tercer Mundial consecutivo, luego de haber anotado en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Chicharito Rusia 2018

Por qué volvió a circular la narración de Christian Martinoli

El video resurgió por el contexto actual. México y Corea del Sur se miden en el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en un partido que puede marcar el rumbo de ambas selecciones hacia la siguiente ronda. La Selección Mexicana viene de vencer 2-0 a Sudáfrica, mientras que Corea del Sur inició con triunfo 2-1 ante Chequia.

La comparación con Rusia 2018 apareció de inmediato entre los aficionados. Para muchos, aquel gol de Chicharito representa una postal de otra etapa de la Selección Mexicana, con una generación encabezada por figuras como Hernández, Carlos Vela, Héctor Herrera, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y Javier Aquino.

Ahora, con una nueva generación en competencia, el recuerdo de Martinoli y Chicharito funciona como puente entre dos Mundiales separados por ocho años, pero unidos por el mismo rival.