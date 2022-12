VIDEO: Noche de leyendas | El día que Pelé cantó para Maradona en programa TV

Diego Amando Maradona fue protagonista en “La Noche del 10", un exitoso programa de televisión en Argentina transmitido en 2005. El proyecto constó de 13 episodios que consideró la presencia de grandes personalidades del futbol y del espectáculo, tal como Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito'; las personalidades acompañaron al astro argentino en entrevistas muy bien logradas. Pelé engalanó una de las ediciones más memorables.

Uno de los episodios que rompió el rating televisivo fue en el que Diego Maradona presentó a O’Rei Pelé como invitado; ver a los dos máximos exponentes del futbol en aquel tiempo significó una de las grandes apuestas que se ha visto en la historia de la televisión deportiva. Plática que mantuvo a las dos leyendas en estado de transparencia nunca antes vista. Una charla histórica

Pelé dedicó canción a Maradona

Uno de los momentos más emotivos del programa, fue cuando el astro brasileño fue ‘obligado’ entre risas por la leyenda argentina a interpretar una canción. Pelé tomo la guitarra “Me matas Maradona”, dijo, y comenzó a interpretar una canción a capella para Diego Armando, quien le veía con mucha atención y con la sonrisa dibujada en su rostro.

Pelé mostró su habilidad con la música e interpretó improvisadamente en portugués, con una estrofa brillante que provocó la ovación de pie por parte de todo el público en el estudio cuando finalizó su canción:

“Usted quiere ser yo, y yo quiero ser usted”.

Maradona y Pelé intercambiaron ‘cabezazos’

En una dinámica del programa, los dos astros comenzaron a pasarse el balón con la testa, sin dejar que el esférico cayera al suelo, rápidamente se pudo apreciar la calidad de los dos ex futbolistas. Y la razón por la que Maradona y Pelé son auténticas leyendas del fútbol.

‘Entrevistador entrevistado’ en “La Noche del 10"

“Una pregunta que quería hacerte, solamente yo y tú, pero tiene que ser la verdad”, sentenció O’Rei Pelé al Diego, para lanzar su bala: "¿Colocaron somníferos en la selección Brasileña?

“Yo no fui, juro por mis hijas que es lo que yo más quiero que yo no fui... - Pero tú sabes quién fue- Se dice el pecado, pero no el pecador. Sí hubo algo de eso, porque Branco estaba muerto. Pero yo digo que, si bien ese episodio fue notorio, también fue notorio la superioridad de Brasil en este partido. Fue muy superior a Argentina”, dijo Maradona a la pregunta de Pelé.