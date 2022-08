VIDEO: Las palabras de Santiago Giménez tras debutar con el Feyenoord

El pasado sábado 13 de agosto, Santiago Giménez comenzó de manera oficial su aventura por Europa, luego de debutar con el Feyenoord en la Eredivisie de Países Bajos en el Stadio Feijenoord, durante el partido de la Jornada 2 ante el Heerenveen que terminó empatado sin goles.

El mexicano entró de cambio al minuto 77 por el brasileño Danilo y en su primera oportunidad estuvo muy cerca de robarle el balón al portero rival para marcar su primer gol.

Al finalizar el encuentro, el atacante azteca dio sus primeras palabras y se le pudo ver muy conmovido y emocionado.

“Fue algo muy lindo para mí, muy especial por el recibimiento de la gente, no solo hacía mí sino hacía todo el equipo. La verdad es que me impresionó lo fanáticos que son y la verdad que eso me encanta y nos motiva a cada uno de los jugadores a dar el máximo”, declaró para ESPN.

Bonitas palabras de @Santigim9 despues de su debut



‘El Bebote’ recalcó el apoyo mostrado, sobre todo por las banderas mexicanas que podían verse en las gradas.

“Me sorprendió porque había muchas banderas de México y eso me pone muy orgulloso”.

¿Cuál es el siguiente partido del Feyenoord?

El Feyenoord visitará al Waalwijk en el Mandemakers Stadion el próximo domingo 21 de agosto a las 9:45 horas, tiempo de México. Este equipo marcha en la octava posición tras empatar ante el Utrecht y el Emmen en la primera y segunda jornada, respectivamente.

¿En qué lugar va el Feyenoord en la Eredivisie?

Después de un empate y una victoria que derivaron en cuatro puntos, el Feyenoord se encuentra en la sexta posición. Ajax y PSV están empatados en la cima con seis puntos y la misma diferencia de goles, mientras que el Excelsior, Twente y AZ Alkmaar completan el top cinco con las mismas seis unidades.