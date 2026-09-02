OFICIAL: Estrella de la Selección Mexicana es presentada con el Manchester United

El futbol femenil mexicano ha escrito una de sus páginas más doradas. La jugadora Rebeca Bernal fue oficialmente presentada como nueva integrante del Manchester United Femenil, convirtiéndose en la primera futbolista de nacionalidad mexicana en militar en la Women's Super League (WSL) de Inglaterra.

La futbolista de 29 años, originaria de Tampico, Tamaulipas, llega al conjunto de Old Trafford procedente del Washington Spirit de la NWSL estadounidense, escuadra a la que arribó en 2025 y con la que disputó 50 encuentros. Su llegada al balompié inglés se concreta con un contrato firmado hasta junio de 2029, consolidándose como la contratación estelar del cuadro dirigido por Marc Skinner antes del inicio de la temporada de la Women’s Super League (WSL).

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¿Cuáles son los logros de Rebeca Bernal en el futbol femenil?

Rebeca Bernal, una de las líderes indispensable de la Selección Mexicana Femenil, cuenta con un recorrido impecable que la respalda como uno de los pilares históricos del balompié azteca. En su paso por la Liga BBVA MX Femenil fue referente absoluto de Rayadas de Monterrey, levantó cuatro títulos de liga (Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024). Posteriormente, con el Washington Spirit alcanzó el subcampeonato en Estados Unidos y conquistó la Challenge Cup el año pasado.

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El fichaje de Rebeca Bernal marca un hito histórico, pues es la primera jugadora formada en la Liga BBVA MX Femenil que logra dar el salto al futbol europeo de máxima categoría. Su versatilidad táctica para desempeñarse tanto de central como en la contención le permitirá aportar solidez defensiva y liderazgo al Manchester United, que iniciará su travesía en la liga inglesa este viernes 4 de septiembre

