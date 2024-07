VIDEO: Así fue el reencuentro entre Ibrahimovic y Guardiola

El Manchester City se enfrentó el pasado martes 29 de julio ante el Ac Milán, donde el equipo italiano se llevó la victoria por un marcador de 3-2 en el Yankee Stadium, de Nueva York.

El partido no fue el principal motivo que llamó la atención en Estados Unidos, puesto que hubo un reencuentro que dejó a todos los espectadores asombrados ante el saludo de estas dos figuras.

Te puede interesar: ¡UNA NUEVA ERA! Barcelona consigue su primera victoria con Hansi Flick

Se trata de Pep Guardiola y Zlatan Ibrahimovich, que después de 14 años que el sueco se despidiera del Barcelona y durara solo una temporada, el sueco se ha encargado de desacreditar al entrenador español con ironía acerca de sus métodos filosóficos.

Summer Reunion 🇺🇸 Pep Guardiola + Zlatan Ibrahimovic pic.twitter.com/2mT3tTaoR1 — FC Series (@FC_series) July 29, 2024

En 2013, José Mourinho sacó su biografía donde invitaba a ciertos futbolistas a escribir acerca del “The Special One” y en sus palabras de agradecimiento al portugués, recriminó al entrenador español.

“Mourinho ha creado lazos personales con los jugadores con sus mensajes de texto, y su conocimiento de nuestra situación con nuestras esposas e hijos. Él nos animaba antes de los partidos, era como un teatro, un juego psicológico”, escribía Zlatan en su biografía, donde también repasó su carrera en el FC Barcelona, especialmente un enfrentamiento con Pep Guardiola. “Estaba perdido, y podías esperar que Guardiola dijera algunas palabras, pero es un cobarde”, escribió sobre el técnico tras la derrota ante el Inter de Mourinho, además de atizar la filosofía del Barça.

“Guardiola me sacrificó. Esa es la verdad. Uno de mis compañeros me dijo: ‘Zlatan, esto es como si el Barça hubiera comprado un Ferrari y se condujera como un Fiat’, y pensé: ‘Sí, es una buena manera de ver las cosas’. Guardiola me había convertido en un jugador más sencillo y en un jugador peor. Era una pérdida para el resto del equipo”, añadió antes de pasar a hablar de su relación con Pep.

ANTECEDENTES DE PEP GUARDIOLA CON ZLATAN

A pesar de no haber manejado una buena relación cuando ambos coincidieron en el conjunto Blaugrana, en el duelo amistoso se mostró ambos con una madurez de haber dejado los problemas atrás y los dos se dieron un abrazo. Para después intercambiar palabras entre ambos y quedar en un son de paz entre ambas estrellas.