VIDEO: Revelan tomas del ataque de Irán a base de Estados Unidos en Qatar en las cercanías del Estadio Lusail

Este lunes 23 de junio del 2025, se dio a conocer que Irán respondió al ataque que realizó Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes, el pasado sábado 21 de junio del 2025.

Irán lanzó misiles contra la base militar estadounidense de Al Udeid en Qatar. Las autoridades qataríes confirmaron que los misiles fueron interceptados y no hubo víctimas, aunque Qatar condenó el ataque como una violación de su soberanía y se reservó el derecho a responder.

Es importante mencionar que el ataque no fue contra Qatar en especifico, sino fue contra la base que tiene Estados Unidos en el país.

Las redes sociales no tardaron en llenarse de videos desde Qatar en el que se aprecia el momento en el que los misiles pasan por lugares como el Estadio Lusail.

De igual forma, hay diferentes videos en el que se ve desde diferentes zonas de la ciudad, los misiles volando y siendo detonados.

El Estadio Lusail, ubicado en Lusail, Qatar, a unos 15 km al norte de Doha, Diseñado por Foster + Partners en colaboración con Arup y Populous, fue inaugurado el 9 de septiembre de 2022 con la Supercopa de Lusail. Su diseño, inspirado en la linterna fanar y motivos decorativos árabes e islámicos, simula un cuenco dorado con patrones triangulares en la fachada y un techo de cable tensor de 307 metros de diámetro

Fue la sede principal de la Copa Mundial de la FIFA 2022, albergando 10 partidos, incluida la final entre Argentina y Francia el 18 de diciembre de 2022.

No, no son estrellas. Lo que ven en las imágenes son misiles iraníes sobre el cielo de Doha, Qatar. on dirección a una base estadounidense instalada en la ciudad.

Los proyectiles pasaron cerca del Estadio Lusail, donde hace apenas 2 AÑOS, se jugó la FINAL del MUNDO.

