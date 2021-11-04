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Fútbol

VIDEO: Revive el gol del ‘Chucky’ Lozano al Legia de Varsovia

Por fin llegó el primer gol del ‘Chucky’ Lozano en la Europa League, cuando le anotó al Legia de Varsovia en la cuarta jornada.

Chucky Lozano colabora con dos asistencias en el Napoli.

Escrito por: Azteca Deportes

El 'Chucky' Lozano volvió a anotar con el Napoli. En esta ocasión, el mexicano se hizo presente con gol en el partido en el que se enfrentaron y vencieron 1-3 al Legia de Varsovia, dentro de la cuarta jornada de la fase de grupos Europa League.

Luego de haber participado en los cuatro partidos de la Europa League, el 'Chucky' Lozano por fin pudo anotar en el torneo. Había jugado el primer partido frente al Legia de Varsovia, además ante el Spartak Moscú y el Leicester City.

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|REUTERS

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El gol del 'Chucky' Lozano

El Napoli ya lo ganaba como visitante, cuando Andrea Petagna se metió al área y tocó para Hirving, quien con la portería abierta marcó el tercero para los italianos.

Este fue apenas el tercer gol de la temporada para el 'Chucky' Lozano. Los primeros dos los había anotado en la Serie A, cuando le anotó al Udinese y a la Fiorentina, en dos partidos que terminaron en victoria para el Napoli.

En los 15 partidos que ha disputado con el Napoli, ha marcado tres goles y ha dado dos asistencias. El conjunto italiano ha tenido un arranque de temporada único, ubicándose como líder de la Serie A, empatado con el Milan.

El calendario del Napoli

Luego de su partido frente al Legia de Varsovia, el 'Chucky' Lozano y su Napoli se enfrentarán al Hellas Verona, antes de la última Fecha FIFA del año en donde Hirving seguramente tendrá participación con la Selección Mexicana. Serán partidos del Octagonal Final frente a Estados Unidos y Canadá.

Al volver a la actividad, chocarán en un partidazo frente al Inter de Milán en el Giuseppe Meazza, antes de entrar de nuevo en la Europa League, visitando al Spartak Moscú, donde podrían estar peleando por puntos vitales para clasificar a la siguiente ronda.

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