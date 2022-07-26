VIDEO: Sergio Ramos patea a Lionel Messi en entrenamiento del PSG

Durante más de 15 años, Lionel Messi y Sergio Ramos vivieron una de las épocas más complicadas en la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona. Ahora, en el ocaso de sus carreras son compañeros en el PSG, pero tal parece que aún quedan algunos recuerdos de aquellas batallas.

A pesar de que ahora defienden la misma camiseta, durante el entrenamiento en su gira por Japón, el argentino y el español vivieron un momento de tensión, luego de que el defensa pateó al delantero, quien mostró su clara incomodidad ante esta jugada.

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¿Qué pasó entre Sergio Ramos y Lionel Messi?

Durante uno de los entrenamientos previos al partido ante el Gamba Osaka, que terminó en victoria parisina por 6-2, Lionel Messi y Sergio Ramos terminaron encarándose como si se tratara de un Barcelona vs Real Madrid.

La Pulga tomó el balón y se quitó a Ramos con una finta, pero el defensa le dejó la pierna y le dio una patada que provocó que se desquilibrara un poco. El '10' de Argentina se mantuvo en pie y definió de derecha para marcar un golazo.

😅 Ramos no se acostumbra a que Messi sea ahora su compañero... pic.twitter.com/7Xl4KRcC3Y — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 26, 2022

Sin embargo, el argentino se volteó de inmediato contra el exjugador del Real Madrid para recriminarle la acción. Aunque Ramos trató de calmarlo con una palmada en la espalda, la discusión duró unos segundos más.

Más tarde se reencontraron en la media luna del área y el español volvió a tomar del brazo a Messi para explicarle, pero recibió una nueva negativa. A pesar de la tensión, el entrenamiento continuó sin problemas y ambos jugadores volvieron a coincidir en un apr de jugadas más sin consecuencia alguna.

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PSG termina su gira en Japón

Después de las tres victorias por su gira en Japón, el PSG emprenderá su viaje a Israel para continuar con su pretemporada. En Tel Aviv tendrá el primer compromiso importante de la temporada 2022-2023 al enfrentar al Nantes en la Supercopa de Francia el próximo domingo.

Después de este compromiso, el conjunto francés volverá a París para finalizar los últimos detalles y debutar en la Ligue 1 el próximo 6 de agosto ante el Clermont.