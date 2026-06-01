VIDEO: Thiago Messi, hijo de Lionel, demostró con esta jugada que nadie lo intimida y puede ser jugador profesional

Mientras que “el heredero” de Lionel Messi no jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™, su verdadero heredero (su hijo mayor) cada vez demuestra más pasión por el futbol. Durante las últimas horas se viralizó un video de Thiago Messi jugando con el Inter Miami y demostrando que nadie lo intimida dentro de un campo de juego.

Así como Leo Messi y otros cracks jugarán su última Copa del Mundo en Norteamérica 2026, muchos ya comienzan a proyectar sobre si alguno de los hijos del astro argentino podrá convertirse en futbolista profesional. Al margen de que falta mucho para poder saber eso, Thiago ya demostró tener fortaleza física y mental para jugar al futbol, según un video viral.

La jugada de Thiago Messi que demuestra que es igual a su papá Lionel

Un rasgo característico de Lionel Messi durante toda su carrera fue su capacidad para intentar jugar al futbol siempre. Pues Leo siempre intentó perder la menor cantidad de tiempo posible, no simular infracciones, no fingir dolor y priorizar levantarse rápido para tomar por sorpresa a los adversarios.

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Esto mismo se observa en el video viral difundido por el Inter Miami de Thiago Messi en la academia. El joven de 13 años realizó una barrida sobre un rival que estaba a punto de rematar, quitándole limpiamente el balón y, en consecuencia, recibiendo una dura patada en su cuádriceps. Sin importarle y sin quedarse tirado en el suelo, se levantó para seguir jugando.

¿Qué se sabe de Thiago Messi en el futbol?

Thiago Messi tiene 13 años (nacido el 2 de noviembre de 2012) e integra las fuerzas básicas del Inter Miami. Su desempeño ha llamado la atención en las divisiones Sub-13 y Sub-14, logrando destacadas actuaciones como organizador de juego y también aportando algunos goles.

Además, Thiago participó en partidos amistosos representando a Newell's Old Boys de Rosario, del cual su familia es aficionada, luciendo la emblemática camiseta número 10. El hermano mayor de Mateo y de Ciro ya ha disputado importantes torneos juveniles en Estados Unidos, como la MLS NEXT Cup y la Copa Internacional de Pascua (la cual ganó).

¿Qué dijo Lionel Messi sobre sus hijos en el futbol?

Durante una entrevista, a Leo le preguntaron sobre la manera de jugar de sus tres hijos y describió a Thiago como un jugador “más pensante”, centrado en armar juego y liderar desde la mitad del campo. Mientras tanto, “a Mateo le gusta hacer goles” y “Ciro es más del uno contra uno, de hacer su jugada”. El propio Lionel dijo que “en ese sentido, son muy distintos los tres”.

