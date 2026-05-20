No solo Messi y Cristiano Ronaldo: otros 4 jugadores que jugarán su última Copa Mundial de la FIFA

La comparación de nivel y de sueldos entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ha estado siempre, pero también hay muchas similitudes en las carreras de estos dos futbolistas. Uno de esos detalles es que la Copa Mundial de la FIFA 2026 será la última vez que Leo y CR7 representen a sus selecciones en el torneo más importante. Pero además habrá otros 4 jugadores en esa condición.

Mientras muchos se preguntan qué selecciones se hospedarán en México durante el Mundial 2026, la principal noticia es que todos quieren ver jugar a dos de los mejores futbolistas de la historia su famoso último baile (“The Last Dance”). Además del capitán de la selección de Portugal y de quien lleva el gafete de la selección de Argentina, hay otros históricos que también se van.

Luka Modrić jugará un mundial más, inesperado

A pesar de que se creía que Luka Modrić se despediría en Qatar 2022, el líder de la selección de Croacia y subcampeón del mundo en Rusia 2018, estará en Norteamérica 2026 buscando por fin conseguir el trofeo.

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Manuel Neuer volvió el retiro para la Copa Mundial de la FIFA 2026

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Todos los caminos apuntaban a que el guardametas del Bayern Múnich ya se había retirado de la selección de Alemania, pero finalmente integra la plantilla de 26 futbolistas que competirán en México, Estados Unidos y Canadá. El portero Manuel Neuer buscará ser bicampeón del mundo tras su título en 2014.

Neymar podría jugar un Mundial más pero se retiraría

Tras meses de incertidumbre, finalmente el italiano Carlo Ancelotti decidió incluir a Neymar Jr. en la lista de convocados de la selección de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Prácticamente en todo el país pentacampeón se vivió con mucha alegría esta situación. Y aunque tiene 34 años y la edad le permitiría jugar uno más, habló del estrés que esto le genera y no lo repetiría.

Guillermo Ochoa se despide de la Selección Nacional de México

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En la Selección Mexicana, anfitriona de gran parte del torneo, se encuentra nada menos que Memo Ochoa. El portero del AEL Limassol de Chipre tiene 40 años y sería suplente.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tendrán su “The Last Dance”

Aunque se esperaba que ambos se retiraran de la selección luego de Qatar 2022, tanto Leo como CR7 se quedaron representando a sus países como capitanes. Messi buscará el bicampeonato mientras Cristiano intentará por fin sacarse esa espina. Como sea, el público los disfrutará al máximo en su última Copa Mundial de la FIFA.