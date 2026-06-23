Filmaron a los hijos de Messi peleándose y el VIDEO se volvió viral: así intervino Antonela Roccuzzo

Las repercusiones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúan generando un alto impacto en las redes sociales, más allá de lo estrictamente futbolístico. Las tribunas y los palcos preferenciales de los estadios concentran las miradas de los seguidores debido a la presencia constante de de distintas celebridades internacionales. En esta ocasión, quienes se llevaron las miradas de todos los fanáticos fueron los hijos del astro argentino Lionel Messi.

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El video captado por un fanático que estaba cerca del palco en donde se encontraba Antonela Roccuzzo registró una disputa entre los hijos mayores del futbolista, Thiago y Mateo, durante el desarrollo del encuentro frente al seleccionado de Austria. La escena cobró relevancia inmediata en las redes sociales oficiales al mostrar el comportamiento de los niños en pleno partido.

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La intervención de Antonela Roccuzzo para frentar a los hijos de Messi en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El video que se hizo viral en redes sociales expone de manera directa el divertido cruce que mantuvieron Thiago y Mateo Messi entre las butacas del sector VIP. El hecho comenzó en el entretiempo del juego, cuando los hermanos iniciaron una veloz persecución y tuvo que intervenir la madre, Antonela Roccuzzo para separarlos antes de la reanudación de las acciones entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J.

Además de la repercusión que vivió su familia por este hecho viral, el capitán argentino atraviesa una gran actualidad. Cercano a cumplir los 39 años, no para de conseguir récords. Durante la jornada del lunes en el partido ante Austria, tras su doblete se convirtió en el jugador con más goles en mundiales y el que más partidos ganó a nivel selección en justas mundialistas.