Videojuegos donde los animales son protagonistas dentro de la historia

Conoce a fondo diferentes entregas con protagonismo de diferentes animales que han causado un gran fanatismo, desde juegos de terror hasta lo más estratégicos títulos que pondrán a volar tu mente.

Juegos de animales

-Goose Game: Un juego divertido lleno de humor, sitúate en los pies de un ganso que aterroriza a una ciudad de diferentes maneras muy creativas.

-Party Animals: Sumérgete en una pelea de animales muy poco vertebrados como si fueran personajes de globo, pelea en diferentes escenarios llenos de acción.

-Yooka Layle: Este gran título es una aventura protagonizada por un camaleón verde y un murciélago morado.

-Biomutant: Es un título que no te puedes perder, jugaras con un animal mutante que trata de sobrevivir a temibles bestias modificadas.

-Super Lucky´s Tale: Un zorrito muy entrañable tiene que cruzar cielo, mar y tierra para poder rescatar a tu mejor amigo.

-Battletoads: Un remaster de un clásico inolvidable, juega con tus amigos y defiende las calles a golpes y con mucho estilo.

-Five Nights at Freddy: Aunque el personaje principal no es un animal, todo el juego seremos perseguidos por animales robóticos que alguna vez fueron tiernos y llenaban de sonrisas a niños dentro de una pizzería.

-Crash Bandicoot: Uno de los más reconocidos por los fanáticos, lanzado en 1996 y hasta ahora seguimos disfrutando de este marsupial conocido como Peramélidos o Bandicut.

-Goat Simulater: Ponte en los pies de una Cabra y comienza una aventura en una ciudad con un sinfín de posibilidades.

-Rabbids: Claro no pudimos dejar fuera a los Rabbids de UBISOFT, dejándonos unas grandes entregas y colaboraciones con diferentes personajes.

Así como este Top hay un sinfín de juegos protagonizados por animales y hasta insectos, tales como Worms un juego por turnos y estrategia