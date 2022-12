Los videojuegos más esperados de 2023

Arrancaremos un año nuevo con todo en el mundo gamer, pues este 2023 nos llenará de emociones con la llegada de nuevos videojuegos, cuyos prometen mucho con la tecnología de las consolas de nueva generación.

Títulos como Elden Ring, God of War: Ragnarok, Stray, Call of Duty: Modern Warwfare II y más se instalaron en el gusto masivo de la gente este año, mismo que seguirán brindándonos emociones hasta la llegada de los nuevos lanzamientos.

Por eso te hacemos un recuento de los cinco videojuegos más esperados para el próximo año.

El universo de Harry Potter sigue siendo parte de los temas más reconocidos en la industria, ahora las empresas desarrolladoras Avalanche Studios y WB Games se alistan para presentar Hogwarts Legacy el 10 de febrero de 2023, disponible para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (Steam y Epic Games Store).

Si eres amante de la exploración en mundos abiertos, Stafield será la mejor opción, el nuevo RPG es considerado uno de los juegos más esperados, con las primeras imágenes se ha generado grandes expectativas por el viaje al universo. Bethesda Game Studios es la encargada, aún se desconoce el día y mes exacto de salida, pero se espera para Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PC (Steam).

El universo de Marvel sigue su expiación a los diferentes horizontes, que sin duda alguna brilla en todos los sentidos, con la llegada de la primera edición a la consola de nueva generación de Sony, Spider-Man dejó grandes sensaciones, por lo que crecen las expectativas de cara a la segunda parte.

Una de las franquicias más esperadas se prepara para el lanzamiento de su nueva edición en 2023, trae de regreso a Naoki Yoshida y Hiroshi Takai en la producción y dirección, respectivamente. En cuanto a su trama, Final Fantasy XVI nos llevará a Valisthea, una tierra al borde del conflicto a causa de una enfermedad conocida como Blight que tiene en vilo a sus diferentes facciones. Square Enix presentará el nuevo Final Fantasy el 22 de junio de 2023 a PlayStation 5.

