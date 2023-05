Vigón tiene prohibido perder contra Chivas y regalar besos en la final

Juan Pablo Vigón tiene prohibido perder la final con Tigres ante Chivas en este Clausura 2023 por un motivo especial y además reveló que tampoco regalará besos en los festejos de goles del conjunto regiomontano.

El extrovertido mediocampista mexicano se encuentra preparado para enfrentar el primer episodio de la disputa por el título este jueves en el Estadio Universitario y habló ante los medios de comunicación de lo que representa este choque contra el Guadalajara por su pasado rojinegro.

“Fueron varios años los que me tocó pasar en Atlas, ahí te inculcan que contra las Chivas está prohibido perder, siempre son partidos diferentes, ahora no es la excepción, si bien no es un clásico pero estamos en una final, dos partidos que serán de alta exigencia y la mente de todo el equipo y la mía está bien puesta en levantar ese título”, dijo Vigón.

Vigón tiene una presión extra por su paso por Atlas

El futbolista de 31 años de edad además comentó que al ser originario de Guadalajara, tendrá esa motivación adicional de cerrar la final en territorio tapatío debido a que allá se encuentra su familia y amigos.

El elemento de Tigres también habló acerca de su festejo que se viralizó en el que casi beso a Sebastián Córdova luego de un gol que anotó en el partido de ida de las semifinales contra Rayados, pero que posteriormente fue anulado por el VAR debido a un fuera de juego.

“Se habló fuerte en casa, ya no va haber más besos. No hubo regaño, tengo una muy bonita relación, pero mi cabeza está en que el equipo festeje y si eso pasa yo voy a ser el más feliz”, declaró entre risas al recordar este momento que dinamitó las redes sociales.

Para Juan Pablo Vigón será la primera vez que juegue una final vistiendo los colores de Tigres, pero la segunda ocasión que está en dicha instancia, luego de su experiencia con Pumas en el Guardianes 2020 en el que se quedó con las ganas de ser campeón al perder contra León.