Entrenador del América se mantiene invicto ante Chivas

La victoria del América sobre Chivas, ascendió a las Águilas a la segunda posición de la clasificación general y aún, como la mejor ofensiva del torneo. Además, las locales aseguraron este triunfo con plantel mermado, ya que no contaron ni con Kiana Palacios, Nicki Hernandez y Sarah Luebbert.

Respecto a esto, habló Ángel Villacampa, técnico del equipo, “de verdad que con las bajas que hemos tenido esta semana la fuerza está en el grupo, y nos sentimos muy orgullosos de ellas”, declaró.

El propio estratega, abordó el tema de cómo su equipo técnico ha trabajado lo mental dentro de la escuadra para salir adelante de los resultados negativos. “Trabajar, y no solo en lo físico, técnico, táctico. He ido insistiendo mucho en ese aspecto mental, no todas las jugadoras están preparadas para jugar con un equipo así, por eso insistimos mucho en la preparación mental. Hay que ir partido a partido, nosotras tenemos ese sello”, aseguró el español.

Villacampa invicto en el Clásico

Asegurar esta victoria sobre el rebaño, coloca a Ángel Villacampa como un dirigente que jamás ha caído en el clásico. En la campaña pasada, igualaron 2-2 en fase regular, y en liguilla, aseguraron el pase a la final.

Con base en esto, dijo “malo sería que el entrenador que ponga su ego antes del equipo. Yo lo único que siento es orgullo de ellas porque están trabajando mucho, están creyendo en una propuesta y a veces esa idea cala, más allá de mirar hacia mi hay que verlas a ellas. A mi me deja ilusión y ganas de mejorar más”, analizó.

Ángel Villacampa habla sobre Scarlett Camberos

La oportunidad de abordar el tema de la sensible baja de Scarlett Camberos del equipo era imperdible, y Villacampa aseguró que tanto él como el equipo, extrañarán a la futbolista, no solo como persona, sino por todo lo que aportaba dentro del campo y que espera poder volver a encontrarse.

Asimismo, el quiso dejar en claro que America ha estado al pendiente de las jugadoras, para que se sientan seguras en su entorno.

