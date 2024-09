Villarreal 0-1 Barcelona EN VIVO y GRATIS | Jornada 5 Premier League

Este domingo 22 de septiembre del 2024, continúa la actividad de la jornada 6 de La Liga con cuatro partidos. La actividad comenzó desde las 6 am tiempo del centro de México, con el partido de Getafe vs Leganes. Los encuentros que quedan por disputarse son: Athletic Club vs Celta, Villarreal vs Barcelona y Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid.

Uno de los partidos más llamativos del día es el Villarreal vs Barcelona, encuentro que se va a disputar en punto de las 10:30 am tiempo del centro de México y se jugará en el Estadio de la Cerámica.

Así llega Barcelona y Villarreal

El conjunto del Barcelona llega de perder en Champions League 2-1 al quedarse con un jugador menos. Pero se mantiene invicto en LaLiga con cinco partidos sin perder. Por su parte, Villarreal llega con 11 puntos luego de ganar tres partidos y dos empates.