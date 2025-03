¿Se queda en el Real Madrid? Vinicius Jr reveló su futuro profesional

Vinicius Jr es una de las estrellas del futbol más importantes en la actualidad. El extremo del Real Madrid ha sido relacionado con el balompié árabe y se hablaba de cantidades multimillonarias que para el brasileño llegará a la Liga en la que están Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Roberto Firmino entre otros pero el mismo Vini se encargó de desmentir los rumores que lo ponen fuera de la capital española.

En conferencia de prensa previo al duelo de la UEFA Champions League contra el Atlético de Madrid, el ex jugador del Flamengo confirmó su futuro profesional: “Estoy muy tranquilo porque tengo contrato hasta junio de 2027 y no aguanto las ganas de renovarlo.

El Real Madrid es el mejor sitio para estar. Juego con los mejores. Estoy muy contento. Quiero hacer historia aquí en el Real Madrid y convertirme en leyenda del club”., mencionó Vinicius ante los medios de comunicación.

Resumen: Al Orobah 2-1 Al-Nassr | Jornada 23 Liga Saudí

Te puede interesar: Milan sigue hundido después de dramática derrota a manos de la Lazio

La polémica del Balón de Oro

Por otro lado, la estrella merengue se dijo tranquilo a pesar de no conseguir el galardón individual: “Hay gente que vota, eso es todo. Tendré otras oportunidades de ganar más premios y títulos con este club”. Cabe recordar que, Rodri del Manchester City se llevó el premio y Vinicius Jr no fue a la Gala del evento lo que derivó en críticas por su actitud.

“El club me pidió que no fuera a la Gala y me quedara en Madrid. Hago lo que me dicen”., reiteró el extremo del equipo español. Finalmente, según información de The Athletic, Vini habría rechazado la primera oferta de renovación por parte del Real Madrid ya que busca un incremento salarial fuerte, algo que Florentino Pérez y compañía no ven viable en la actualidad merengue.