¡Que llevados! La viral broma que le hicieron los jugadores del Toluca a Jean Meneses

Desde hace unos días, en las redes sociales se ha vuelto muy viral una tendencia en la que varias jugadoras de equipos femeniles empezaron a subir sus videos en sus propias cuentas y han tenido muchos comentarios y compartidos.

Se trata de la tendencia de “Give me my money”. En la cual han participado equipos como Pachuca femenil, jugadores de Juárez, Chivas, etc. Al igual que el basquetbolista Stephen Curry.

Este jueves 8 de agosto del 2024, varios jugadores de Toluca se unieron a la tendencia y subieron el video en la cuenta de tik tok de Jesús Angulo.

Así fue la broma a Jean Meneses

La tendencia se trata que todas las personas que aparecen en el video deben decir “Give me my money”, haciendo unas señas con sus manos. Una vez que lo dice, todos los demás aplauden y celebran. La última persona en decirlo no le aplauden ni lo celebran, pues todos los demás están en complot.

En el caso del video de Angulo, aparecen Juan López, Ronaldo Dimas, Luis Manuel Garcia, Alexis Vega y la víctima Jean Meneses. Empiezan de izquierda a derecha y el último es Meneses, al momento en que dice la frase, nadie le aplaude y voltea a reclamarles.

En esta vida, soy alguien llamado Jean Meneses 😂😂😂 pic.twitter.com/qBJ07DnkwK — Orgullo Escarlata (@OEscarlata_) August 9, 2024

Todos se empiezan a reir de él y se da cuenta que se trataba de una broma. Al final lo toma con buen humor y termina el video. En los comentarios, los aficionados lo tomaron con humor y pidieron que no abusaran de Meneses.

