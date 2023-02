El ‘Volcán’ ovaciona ‘Chima’ Ruiz tras su primera victoria con Tigres

En la sexta jornada del Clausura 2023, Tigres debutó director técnico en la goleada 4-2 sobre Pumas, que los asciende de forma momentánea al segundo puesto de la tabla.

Luego del cese de Diego Cocca tras haber tomado el cargo como DT al frente de la Selección Mexicana, Marco Antonio Ruíz llegó al banquillo felino, un ídolo histórico del equipo regio, de la época de los 90s cuando cayeron a la Segunda División para después dar una segunda etapa en primera.

En conferencia de prensa, Ruíz agradeció a su equipo por el sacrificio dentro del campo. “La respuesta de los muchachos fue muy buena, no esperaba menos de ellos porque sé lo que pueden dar. Tuvimos puntos concretos de donde apretar. Lo demás es compromiso, veo muchas ganas de ser campeón”, declaró.

Al término del encuentro, el ‘Chima’ fue ovacionado por la afición en el Volcán, quienes cuando sonaba el nombre del entrenador aplaudían y gritaban para darle la bienvenida a quien, esperan, los lleve de vuelta a la cima de la Liga MX.

‘Chima’ Ruíz, ilusionado tras su primer triunfo con Tigres

Sobre su debut, el mexicano admitió su felicidad al llegar al equipo de sus amores. “Estoy muy emocionado, muy contento, la gente no sabe todo lo que ha costado llegar hasta este momento, he picado piedra, tengo más de 100 partidos internacionales en Selección Mexicana, no soy ningún improvisado”, dijo.

En tan sólo 90 minutos dirigidos, ‘Chima’ demostró cuál será su planteamiento para el equipo con el que buscará la octava estrella.

“No va haber partido que el equipo no sufra, nunca renunciando a atacar, con muchas variables, trataremos de sufrir lo menos posible, a veces teniendo más momentos de posesión. Vamos a ir encontrando la mejor versión”, se despidió.

En la próxima jornada, Tigres volverá a jugar como local al recibir a Juárez, quienes en esta sexta fecha, golearon 3-1 a Santos y quedaron en justamente la sexta posición.

