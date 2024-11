Tiago Volpi lanza ADVERTENCIA al América antes de la liguilla del Apertura 2024

Para el portero titular del Toluca, Tiago Volpi, para ser campeón hay que ganarle a los mejores y ven con buenos ojos un posible enfrentamiento ante el América en Liguilla.

“Un equipo que quiere ser campeón no puede escoger adversarios, quien toque hay que encararlo con seriedad. Si nos toca América, hay no se si revancha, son dos partidos distintos, uno es en fase regular y otro en liguilla. No se puede escoger adversarios, sea quien sea se tiene que tratar con seriedad y respeto”, comentó Volpi.

¿A quién podría enfrentar al Toluca en la liguilla del Apertura 2024?

El equipo de los Diablos Rojos del Toluca, espera ansioso por conocer a su rival, ya que han estado varios días a la espera de que se realicen los duelos del play-in.

“Esta ansiedad es normal por el deseo de jugar y que empiece la fase final. Creo que en cierto punto y equilibrio, es bueno tenerlo. No hay que estar tranquilo, sino activo. No es momento para tener calma, es querer jugar h que vengan los partidos. Lo que se ha trabajado es por más que no haya rival definido, es trabajar en nuestra juego e identidad, jugar con el balón y proponer. A partir de mañana ya trabajar lo que queda enfocados en el adversario”, afirmó Tiago Volpi.

El conjunto toluqueño es uno de los favoritos a llevarse el título junto con Cruz Azul. Toluca vienen de superar de manera contundente al América en fase regular y quiere repetirles la dosis ahora en un posible cruce de Cuartos de Final del Apertura 2024.

“Buenos jugadores pueden ganar uno o dos partidos, peor un grupo que entiende y va por el mismo objetivo, va a ganar un campeonato. Los buenos jugadores pueden ganar solos un partido, peor un grupo completo el campeoanto. Se trabaja en conjunto. El factor humano de este grupo lo entiende. Hay jugadores muy buenos que entendieron que solos no pueden hacer todo, el conjunto ha llevado a todos a donde estamos hoy”, sentenció el portero del Toluca.