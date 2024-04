Volpi no ve ninguna ventaja para el Toluca en su enfrentamiento contra el América

A pesar de que el Toluca ya no tiene el desgaste de jugar dos torneos, para el portero Tiago Volpi no existe ninguna ventaja sobre el América de cara a su enfrentamiento que tendrán este fin de semana.

En un encuentro de poder a poder, ya que los Diablos Rojos son los líderes de la tabla con 29 puntos, los mismos que registran las Águilas, pero por la diferencia de goles en la que los escarlatas tienen +16 están arriba de los azulcrema que llevan +14.

“Se nos viene ahora un lindo enfrentamiento entre los dos mejores equipos del torneo y esperamos poder hacer un gran partido y salir victoriosos”, comentó el guardameta brasileño.

La racha con la que llega el Toluca

El Toluca viene de golear al Atlas el domingo pasado en la LIGA BBVA MX, mientras que el América tuvo actividad este martes en la Concacaf Champions Cup, en donde aplastaron al New England Revolution en el duelo de vuelta de los cuartos de final.

“No es una ventaja para nosotros, ellos no van a venir cansados, hay tiempo de recuperación y a veces el jugar es importante, te va dando ritmo de juego, confianza, entonces esperamos un partido complicado, aunque ellos jugaron con equipo titular, no hay ventaja, va a ser un partido complicado difícil pero entretenido para todos”, explicó Volpi.

El guardameta brasileño también respondió acerca de si una victoria ante las Águilas pondría a los Diablos Rojos como el candidato número uno de cara a la Liguilla.

“Creo que cualquiera lo pondría, porque es el actual campeón, un equipo que ha llamado la atención de todos, tanto por su grandeza, el tamaño de la institución y porque es campeón, ha ganado clásicos, partidos importantes, pero al final nosotros también tenemos historia positiva ante ellos”, indicó.

En este sentido, vale la pena recordar que de sus últimos cinco enfrentamientos en liga registran tres empates y una victoria por bando.

Aunque en este lapso, el Toluca puede presumir la vez que eliminó al América en la semifinales del Apertura 2022, por marcador global de 3-2.

