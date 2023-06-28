¿Volvieron? Chicharito publica foto con Sarah Kohan y sus hijos

Javier "Chicharito" Hernández está aprovechando el tiempo libre tras su lesión en la rodilla que lo mantendrá fuera de las canchas hasta finales de este año y ventiló en redes sociales que está pasando tiempo con sus hijos.

En una foto posteada en su cuenta oficial de Instagram, "Chicharito" mostró a sus dos hijos y a su ex esposa Sarah Kohan, quiénes pasaron tiempo de calidad con Javier Hernández, recordemos que la modelo y el futbolista están separados, aunque por esa postal hubo rumores de una posible reconciliación.

“Chicharito” brilló ante Francia en 2010

El máximo goleador de la Selección Mexicana, culminará su contrato el próximo mes de diciembre y probablemente estaría en sus últimos meses en el equipo de la MLS, a menos de que en este periodo lleguen a un acuerdo de renovación.

El Galaxy dio de baja para esta campaña a Chichiarito

Luego de que se confirmara el periodo de baja del canterano de las Chivas de Guadalajara, el equipo de LA Galaxy tomó la decisión de que "Chicharito" quede fuera de la actual Temporada 2023 de la MLS.

“Javier Hernández se perderá el resto del 2023 luego de la lesión. Será operado con fecha por confirmar para después iniciar su proceso de recuperación. Además queremos informar que Aaron Bibout de 18 años, subirá al primer equipo de Galaxy”, confirmó el equipo en un comunicado.

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Posibles destinos de Chicharito en caso de salir del Galaxy

El "Chicharito" en caso de no seguir en el cuadro angelino podría buscar otro equipo en el futbol de los Estados Unidos, aunque antes de su terrible lesión se alejara de las canchas por varios meses, Chivas era una de las opciones más interesadas para repatriar a Hernández, aunque la posibilidad lucía complicada por el alto sueldo que percibe el jugador mexicano, aunque aficionados del "Rebaño" soñaban con el regreso de su último ídolo.

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