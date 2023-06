Ex agente de Hirving ‘Chucky’ Lozano habla de su posible llegada a Chivas

Una de las historias a seguir entre los futbolistas mexicanos en el próximo mercado de fichajes es la de Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien está por entrar en su último año de contrato en el Napoli; por lo tanto, el atacante, campeón de Serie A y la Coppa Italia en la campaña recién finalizada, podría seguir su carrera en otro club.

Ante los reportes que apuntan su salida del Napoli, el ex agente de Hirving ‘Chucky’ Lozano, Alessandro Monfrecola, habló para la estación de radio de Nápoles Radio Marte, donde mencionó que su era en la Serie A habría finalizado y mencionó cuáles podrían ser los destinos del futbolista mexicano y salió el nombre de Chivas.

Gol de Hirving ‘Chucky’ Lozano en el México vs Jamaica en el Estadio Azteca

Las palabras de Alessandro Monfrecola sobre el futuro de Hirving ‘Chucky’ Lozano

“Hay muchas posibilidades de que se vaya del Napoli aunque, sinceramente, el futbol mexicano no me parece posible ya que los clubes, Chivas por ejemplo, y también otros, no podrían garantizar el pago de los aproximadamente 20 millones del precio. [...] Creo que irá a otros mercados, como España o Inglaterra si llegan ofertas”, fueron las palabras de Monfrecola sobre el futbolista mexicano.

Además, en sus palabras para la estación de radio italiana Radio Marte, quien fuera su representante detalló que Hirving ‘Chucky’ Lozano buscaría mantenerse en el radar de la Selección Mexicana, con la próxima Copa del Mundo a menos de tres años de distancia y que tendrá a México como una de las sedes.

Hirving ‘Chucky’ Lozano tendría ofertas de Arabia Saudita

De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, periódico italiano, el futbolista mexicano de 27 años de edad, tendría oferta de Arabia Saudita para continuar su carrera. Además, se habría revelado que Hirving ‘Chucky’ Lozano tendría un sueldo de 10 millones de euros, por temporada, en el futbol árabe.

¿Cuál es el valor de Hirving ‘Chucky’ Lozano?

De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, Hirving ‘Chucky’ Lozano tiene un valor de 25 millones de euros; cifra que estaría pidiendo el Napoli para darle salida en el presente mercado de fichajes. En su movimiento del PSV Eindhoven al conjunto italiano, el futbolista mexicano fue comprado por 45 millones de euros.