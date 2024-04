Volvimos a competir como a mí me gusta: Martín Anselmi tras triunfo de Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul regresó a la victoria luego de derrotar 2-1 al conjunto de Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, con doblete de Uriel Antuna y un Rayados que salió con cuadro alternativo ya que disputará el miércoles la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf en contra del Inter de Miami, previo al Clásico Regio.

Tras las victoria el técnico Martín Anselmi se mostró contento con el funcionar de su equipo, regresar al triunfo luego de tres partidos y recuperar la esencia que habían perdido en los últimos compromisos.

“Volvimos a competir como a mi me gusta y eso nos acerca a los objetivos. Lo que intentamos es por ahí ser un poco más profundos y mover a la línea defensiva desde un jugador rápido como Uriel, y cuando Rodó reciba y Guti puedan asistir a Uriel, las acciones de gol se ve un poco de esa profundidad, Nacho podía generar peligro por ahí Uriel decidí mandarlo a la banda para generar ese 2 vs 1, Sepu nos esta dando demasiado asiste anota, me gusta que haya competencia, que todos los jugadores luchen por un lugar”, mencionó Anselmi en conferencia de prensa.

Martín Anselmi no quiere hablar del trabajo del árbitro

Por otro lado el entrenador de la Máquina no quiso hablar del arbitraje luego de dos goles anulados para su equipo por posición adelantada y una expulsión a Jordi Cortizo de Rayados que se echó para atrás luego de una revisión en el VAR.

“Hay cosas que no podemos controlar como el clima, al árbitro pero si podemos controlar nuestras reacciones, nosotros jugamos contra Monterrey y punto, no vi la jugada, mis asistentes dicen que está habilitado, pero no la vi, los árbitros a veces aciertan o se equivocan pero es algo que no podemos controlar. Ya lo dije, estamos contentos porque si fuimos competitivos, los jugadores son valientes, se trata de ir a buscar el resultado y eso nos acerque a los objetivos, hay veces que la pelota entra otras no y eso me deja tranquilo, más allá del resultado”, puntualizó.

Cruz Azul sube a la cuarta posición en la tabla

Con este resultado Rayados se queda en segundo lugar con 28 puntos y 8 triunfos, mientras que Cruz Azul subió al cuarto sitio con 26 puntos y las mimas victorias que los de la Sultana del Norte.