Revelan votos de Memo Ochoa y ‘Tata’ Martino en premios The Best

Se entregaron los premios The Best para reconocer a lo mejor del mundo en la última temporada. Posteriormente se dieron a conocer cómo fue que repartieron sus votos tanto Memo Ochoa, capitán de la Selección Azteca y Gerardo el ‘Tata’ Martino, el entrenador nacional.

El ganador al mejor jugador del mundo fue Robert Lewandowski. El polaco que levantó polémica al no llevarse el Balón de Oro, sí fue reconocido en esta ocasión, por encima de Lionel Messi, quien sí fuera galardonado con el premio que otorga la FIFA a quien consideran el mejor futbolista del mundo.

Robert Lewandowski es el mejor delantero del 2021

Los votos de Memo Ochoa y el ‘Tata’ Martino

La elección de Memo Ochoa fue así: el portero de la Selección Azteca puso en primer lugar a Lionel Messi, en segundo lugar a Robert Lewandowski y en tercero a Cristiano Ronaldo. Una terna espectacular la que eligió.

Por su parte, el ‘Tata’ Martino dejó en tercer lugar a Lionel Messi. Una decisión que sorprende por el pasado de ambos en el Barcelona y en la Selección de Argentina. Sin embargo, el entrenador nacional puso en primer lugar a Lewandowski y posteriormente a Benzema.

Las votaciones finales dejaron a Robert Lewandowski como legítimo ganador en los premios The Best, mientras que Lionel Messi estuvo en la segunda posición y Mohamed Salah en el tercer puesto. El delantero del Liverpool entró en la terna de lo mejor del mundo.

La elección de Robert Lewandowski en los premios The Best, le hace justicia a quien fuera un auténtico ‘killer’ tanto para el Bayern Múnich como para la Selección de Polonia en la búsqueda de un lugar en Qatar 2022. En especial por lo sucedido una temporada anterior, en donde se merecía incluso el Balón de Oro pero por la pandemia, no se llevó a cabo la gala.

