Cristiano Ronaldo es sorprendido en la ceremonia del The Best

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, no ganó el premio The Best que entrega la FIFA, pero sí estuvo en la gala como uno de los jugadores reconocidos por su trayectoria y por haber logrado llegar a la cima como el futbolista con más goles en la historia de selecciones.

Este lunes se reveló que el polaco Robert Lewandowski ganó el The Best, en la ceremonia a puerta cerrada celebrada en Zúrich, Suiza, pero también se mencionó a CR7, quien suma ya 115 goles con la Selección de Portugal, luego de haber superado el pasado año la anterior la marca universal que ostentaba, con 109 dianas, el delantero iraní Ali Daei.

Cristiano Ronaldo, agradecido por el galardón

El delantero del Manchester United, Cristiano Ronaldo , agradeció a sus compañeros de la selección de Portugal, así como a su familia, mujer e hijos, y aseguró que estaba “muy orgulloso” por haber recibido ese premio en el día que se entregaron los reconocimientos a lo mejor del año futbolístico.

Cristiano Ronaldo, con la pasión intacta por el el futbol

Cristiano, que estuvo en directo en la gala, aseguró que mantiene la pasión por el fútbol.

“Juego desde los 5 o 6 años y cuando piso el césped, voy a entrenar, disfruto. Mi motivación está todavía ahí. Cumpliré 37 años muy pronto y estoy motivado”, declaró el ex Juventus.

“He trabajado muy duro y sigo en ello. Amo este deporte. Todavía siento esa pasión y quiero seguir. Cuando la gente me pregunta cuánto seguiré, digo que espero jugar 4 ó 5 años más. Todo es mental. Físicamente, si tratas bien a tu cuerpo, te va a responder cuando se lo pidas”, agregó Cristiano Ronaldo.

Los The Best de Cristiano Ronaldo

Aunque este galardón se entregó en el marco de la entrega del The Best, quien ganó el premio principal fue Robert Lewndowski.

En 2016, cuando la FIFA dejó atrás el Balón de Oro y comenzó a entregar el The Best, el primer ganador fue Cristiano Ronaldo y repitió un año después como el gran ganador.