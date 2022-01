Alexia Putellas conquista otro premio individual

Por si el 2021 no hubiera sido un año de ensueño para Alexia Putellas, jugadora del Barcelona. Este 2022 empezó también con el pie derecho, la española fue reconocida por la FIFA como la mejor jugadora del año al ganar el premio The Best.En la votación Final se impusó a dos delanteras; Sam Kerr (Chelsea) y a su compañera de equipo, Jennifer Hermoso.

Los trofeos obtenidos por Putellas

El Barcelona Femenil ganó la UEFA Champions League Femenil, La Liga Iberdola y la Copa de la Reina en dos ocasiones porque se aplazó una Final, la centrocampista del equipo estuvo ahí en cada partido siendo clave en estos torneos. Todo su trabajo se ha visto reconocido con los premios individuales que alcanzó; Balón de Oro, mejor jugadora de la UEFA, Globe Soccer, Mejor jugadora por la Federación Catalana.

La carrera de Alexia en el Barcelona

En 52 partidos con el Barça (2021) logró 39 goles. Este año se disputa la Eurocopa Femenina en el mes de julio en Inglaterra donde estamos seguras que la selección española será una de las favoritas a levantar el titulo.

Últimas ganadoras del Premio The Best

Luzy Bronce (2020)

Metan Rapinoe (2019)

Marta Vieria (2018)

Lieke Martens (2017)

Carlo Lloyd (2016)

Los objetivos de Putellas

Uno de los objetivos y retos de Alexia Putellas será repetir este galardón algo que ninguna mujer ha podido hacer desde que se empezó a brindar un premio femenino. Hasta el momento en el campeonato femenino de España, el Barcelona es líder con 51 puntos, 11 más que el segundo lugar; Real Sociedad.

Goleadora del Barcelona

Alexia Putellas es la segunda jugadora con más goles en el torneo actual con un total de 13, dos menos que su compañera Lieke Martens. En cuanto a asistencias; Putellas lidera la lista con 11 en 17 jornadas que se han disputado hasta el momento.



Si hablamos de la Champions League Femenil el Barca regresa a la actividad hasta Marzo para disputar los Cuartos de Final del torneo ante el Real Madrid en una entrega más del Clásico de clásicos.