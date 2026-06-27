La figura de Cabo Verde que cumplirá su sueño más anhelado al enfrentar a Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sin lugar a dudas, Cabo Verde se ha convertido en una de las revelaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y esto se debe a su clasificación a los 16avos de Final. Ahora, el horizonte los enfrentará con Argentina y ante esta situación uno de sus referentes cumplirá uno de sus sueños más anhelados.

Vozinha, es uno de los futbolistas más admirados de su selección y además uno de los responsables directos, por los cuales, su equipo pudo hacerse un lugar en medio de grandes equipos como lo son España, Uruguay y Arabia Saudita.

En declaraciones brindadas para TNT, el guardameta mencionó: “Espero que un día pueda jugar contra Messi, es el mejor de todos los tiempos”, sostuvo en una entrevista realizada semanas antes del inicio del torneo orbital.

“Me encantaría intercambiar camisetas”, sostuvo con gran emoción en su rostro. Ahora bien, este será un suceso que finalmente se dará y por el cual trabajó durante muchos años.

No solamente el logro de avanzar a la siguiente instancia del campeonato se cumplió. En el futuro inmediato aparece un reto muy importante y por ello, este arquero desea dar todo su potencial con la idea de ayudar a su país a poder dar el batacazo del campeonato.

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¿Qué dijo el arquero de Cabo Verde luego de alcanzar la clasificación a los 16avos de Final?

En declaraciones suministradas para Tiempo de Juego COPE, Vozinha se refirió a la clasificación de su país a la siguiente ronda. "Hay que trabajar durante los días y prepararnos bien para complicarle la vida a Argentina. Tenemos que pensar en Argentina, Messi es el mejor del mundo, pero vamos a pensar en el equipo de Argentina", dijo.

"Clasificar para la próxima fase para nosotros es muy gratificante, y enfrentar a Argentina creo que va a ser muy bueno”, aseguró.